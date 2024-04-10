В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя

Завтра, 10 апреля с 8:00 до 23:00, на территории Бардымского муниципального округа введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Под исключением находится лишь приобретение алкоголя в заведениях общественного питания. Информация об этом появилась в официальной группе муниципалитета во ВКонтакте.