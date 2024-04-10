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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя

В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя

10 апреля 2024, 09:14
Фото: properm.ru
Ограничение будет действовать с 8:00 до 23:00.

Завтра, 10 апреля с 8:00 до 23:00, на территории Бардымского муниципального округа введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Под исключением находится лишь приобретение алкоголя в заведениях общественного питания. Информация об этом появилась в официальной группе муниципалитета во ВКонтакте.

Установление ограничения обусловлено празднованием национального мусульманского праздника «Ураза-Байрам». «Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения при проведении мероприятий и соблюдения требований постановления Правительства Пермского края от от 13.02.2024», пишет администрация Бардымского округа в социальной сети.

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