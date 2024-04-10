В Перми ищут владельца люка, где провалился и травмировался житель города

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что на данный момент специалисты выявляют балансодержателя колодца. На месте натянута сигнальная лента для обеспечения безопасности жителей города. После установления владельца сетей, будут приняты меры в по закрытию колодца.