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В Перми ищут владельца люка, где провалился и травмировался житель города

В Перми ищут владельца люка, где провалился и травмировался житель города

10 апреля 2024, 10:31
Фото: ЧП Пермь | новости
После установления собственника, люк решено закрыть.

В пятницу, 5 апреля, в открытый люк на улице Барамзиной, 17, провалился местный житель. Сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

«Сегодня сын шел на автобус и провалился в этот колодец. В итоге вывих ноги», сообщила пермячка в социальной сети.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что на данный момент специалисты выявляют балансодержателя колодца. На месте натянута сигнальная лента для обеспечения безопасности жителей города. После установления владельца сетей, будут приняты меры в по закрытию колодца.

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#Происшествия#Пермь#Безопасность#Травма#Люк
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