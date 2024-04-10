В Перми нашли мертвым студента, пропавшего после встречи с однокурсниками

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
19-летнего студента из Перми, пропавшего неделю назад, нашли мертвым. Издание perm.aif.ru со ссылкой на источники пишет, что тело обнаружили в лесу возле остановки «Улица Докучаева». По предварительной информации, его нашел сторож одной из организаций, которая находится рядом. Сейчас следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего.
Ранее силовикам удалось узнать благодаря записям с камер, что студент сел в автобус, который ехал в сторону его дома. Были объявлены поиски парня — с добровольцами встречались возле дома №24 на улице Докучаева. Парень пропал в ночь со 2 на 3 апреля. В тот день он встречался с однокурсниками