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В Перми нашли мертвым студента, пропавшего после встречи с однокурсниками

В Перми нашли мертвым студента, пропавшего после встречи с однокурсниками

10 апреля 2024, 03:46
Фото: 1MI / Родственники студента
Парень исчез в ночь со 2 на 3 апреля.

19-летнего студента из Перми, пропавшего неделю назад, нашли мертвым. Издание perm.aif.ru со ссылкой на источники пишет, что тело обнаружили в лесу возле остановки «Улица Докучаева». По предварительной информации, его нашел сторож одной из организаций, которая находится рядом. Сейчас следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

Ранее силовикам удалось узнать благодаря записям с камер, что студент сел в автобус, который ехал в сторону его дома. Были объявлены поиски парня — с добровольцами встречались возле дома №24 на улице Докучаева. Парень пропал в ночь со 2 на 3 апреля. В тот день он встречался с однокурсниками

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