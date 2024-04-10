В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи

Владимир Викторович 35 лет работал на станции скорой медицинской помощи, из которых 28 лет — в составе специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации. За многолетний труд и заслуги в области здравоохранения Владимир Окишев был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, благодарностью главы администрации города Перми. В 2013 году Владимир Окишев победил в краевом конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».