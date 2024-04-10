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В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи

В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи

10 апреля 2024, 16:12
Фото: ВКонтакте/Пермская станция скорой помощи
Владимир Окишев был признан «Врачом года-2013» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».

Сегодня, 10 апреля на 72 году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Викторович Окишев. Об этом в соцсетях сообщает Пермская станция скорой помощи.

Владимир Викторович 35 лет работал на станции скорой медицинской помощи, из которых 28 лет — в составе специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации. За многолетний труд и заслуги в области здравоохранения Владимир Окишев был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, благодарностью главы администрации города Перми. В 2013 году Владимир Окишев победил в краевом конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».

Прощание с Владимиром Викторовичем Окишевым состоится 11 апреля с 12:20 до 12:50 в похоронном доме «Содействие» в Перми по улице Грачева, 12к.

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#Общество#Пермь#Врач#Скорая помощь#Пермская скорая помошь#Скончался
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