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В Пермском крае погиб молодой водитель большегруза

В Пермском крае погиб молодой водитель большегруза

10 апреля 2024, 08:38
Фото: vk.com/glavachus
Медики не успели помочь парню.
Сюжет
Дтп

В Чусовском округе погиб водитель большегруза. По данным местной администрации, 10 апреля около 00:45 по дороге Кунгур — Соликамск двигался грузовик, перевозивший щебень. Автомобилем управлял 23-летний водитель.

На 142 км дороги парень не справился с управлением, автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся в кювет. Причина, по которой водитель потерял управление, пока не установлена. Он погиб на месте ДТП еще до прибытия сотрудников скорой помощи. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Авария
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