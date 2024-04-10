В Пермском крае погиб молодой водитель большегруза

На 142 км дороги парень не справился с управлением, автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся в кювет. Причина, по которой водитель потерял управление, пока не установлена. Он погиб на месте ДТП еще до прибытия сотрудников скорой помощи. Сейчас по факту аварии проводится проверка.