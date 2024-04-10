В список террористов внесли еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще семь фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Речь идет о людях, которые следствие считает пособниками исполнителей теракта. В перечень включили братьев Аминчона и Диловара Исломова, их отца Исроила Исломова, Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду. В марте их задержали и отправили в СИЗО.
В конце марта в перечень попали четыре исполнителя теракта, которых задержали на следующий день после нападения. На людей, оказавшихся в списке, накладываются финансовые ограничения. При этом в перечень террористов могут попадать те, кому еще не вынесен приговор.
Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В здание ворвались четыре человека. Сначала они начали стрелять, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, еще 550 пострадали.