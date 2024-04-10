Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка

«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народной республики в ходе выполнения специальных задач погиб наш земляк, гвардии младший сержант Семиборода Анатолий Дмитриевич», — пишет администрация Чердынского округа в социальной сети.