Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На специальной военной операции погиб уроженец Чердынского городского округа Анатолий Семиборода. Об этом сообщили власти округа во ВКонтакте.
«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народной республики в ходе выполнения специальных задач погиб наш земляк, гвардии младший сержант Семиборода Анатолий Дмитриевич», — пишет администрация Чердынского округа в социальной сети.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. О сроках ее завершения неизвестно. Данных о точном количестве погибших со стороны войск Российской Федерации на данный момент нет.