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Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка

Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка

10 апреля 2024, 10:02
Фото: properm.ru / Администрация Чердынского городского округа
Мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи.

На специальной военной операции погиб уроженец Чердынского городского округа Анатолий Семиборода. Об этом сообщили власти округа во ВКонтакте.

«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народной республики в ходе выполнения специальных задач погиб наш земляк, гвардии младший сержант Семиборода Анатолий Дмитриевич», — пишет администрация Чердынского округа в социальной сети.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. О сроках ее завершения неизвестно. Данных о точном количестве погибших со стороны войск Российской Федерации на данный момент нет.

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