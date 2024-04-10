Власти Кургана предупреждают о риске подтопления многоквартирных домов

В Кургане планируются инспекции и увеличение бригад коммунальных работников, которые будут работать круглосуточно, пишет uralpolit.ru. Медведев попросил провести информационные собрания с жителями и в случае затопления отключить электричество в зданиях. Кроме этого, жителям Кургана напоминают о необходимости запастись водой, так как Арбинский водозабор может быть затоплен, и будет прекращено водоснабжение в городе.