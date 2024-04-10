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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 15:40

Власти Кургана предупреждают о риске подтопления многоквартирных домов

10 апреля 2024, 09:37
Власти Кургана оповестили о возможности поддтопления многоэтажных зданий.

На совещании с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами, заместитель главы города, руководитель департамента коммунального хозяйства Роман Медведев призвал провести поквартирные обходы. Это связано с тем, что несколько многоэтажных домов в Кургане подвержены риску наводнения из-за наводнения, сообщила администрация города.

В Кургане планируются инспекции и увеличение бригад коммунальных работников, которые будут работать круглосуточно, пишет uralpolit.ru. Медведев попросил провести информационные собрания с жителями и в случае затопления отключить электричество в зданиях. Кроме этого, жителям Кургана напоминают о необходимости запастись водой, так как Арбинский водозабор может быть затоплен, и будет прекращено водоснабжение в городе.

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