Власти отменили аукцион на ремонт путепровода в Перми за 1,6 миллиарда рублей

В Перми отменили аукцион, который касается ремонта путепровода на улице Монастырской. Закупка была объявлена, чтобы найти компанию, которая разработает проектную и рабочую документации, а также выполнит строительно-монтажные работы на путепроводе на участке между Пермью-1 и Речным вокзалом. Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,6 млрд рублей.