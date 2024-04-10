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Власти отменили аукцион на ремонт путепровода в Перми за 1,6 миллиарда рублей

Власти отменили аукцион на ремонт путепровода в Перми за 1,6 миллиарда рублей

10 апреля 2024, 05:42
Фото: properm.ru
В Минтрансе объяснили, с чем это связано.

В Перми отменили аукцион, который касается ремонта путепровода на улице Монастырской. Закупка была объявлена, чтобы найти компанию, которая разработает проектную и рабочую документации, а также выполнит строительно-монтажные работы на путепроводе на участке между Пермью-1 и Речным вокзалом. Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,6 млрд рублей.

В пресс-службе Минтранса Пермского края пояснили Properm.ru, что торги решили перенести для уточнения отдельных параметров в технической документации. После этого аукцион будет вновь объявлен.

В техническом задании сказано, что строительно-монтажные работы на объекте были намечены на период с 15 января 2025 года по 30 сентября 2026 года. Путепровод признан памятником федерального значения — его построили в 1899 году.

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