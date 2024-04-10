Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:19
Пермский край обеспечен производством куриных яиц на 200%. Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков отметил, что уровень продовольственной безопасности в регионе близится к 100%. Производственная база складывается из двух показателей: сколько в регионе производится и сколько потребляется. Такие показатели есть по различным продуктам, сообщает «Звезда» со ссылкой на министра.
По словам Носкова, по итогам 2023 года показатель по экспорту вырос на 20%. В этом году рост продолжится. Экспертный рынок наращивают переработчики молока, которые делают сухое обезжиренное молоко.
Стоимость яиц по всей России начала расти в 2023 году. По данным Пермьстата, стоимость десятка куриных яиц в феврале составляла 129,5 рубля, в январе — 134,5.