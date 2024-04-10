Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае

Пермский край обеспечен производством куриных яиц на 200%. Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков отметил, что уровень продовольственной безопасности в регионе близится к 100%. Производственная база складывается из двух показателей: сколько в регионе производится и сколько потребляется. Такие показатели есть по различным продуктам, сообщает «Звезда» со ссылкой на министра.