Врач-диетолог рассказала, какими должны быть марафоны похудения

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
По словам диетолога, даже если человек сумеет похудеть благодаря участию в марафоне, он всё равно не сможет сохранить достигнутый результат. Там его просто не научат этому. Поэтому, после нескольких таких попыток у человека складывается отрицательный опыт, что весьма демотивирует, пишет sibdepo.ru.
Марафон по снижению веса является временным средством, отмечает специалист. Если человек не получит понимания того, как составить свой собственный план питания, а просто будет следовать режиму, созданному специалистом по питанию, это неизбежно приведет к последующему набору веса.
Хороший марафон должен обучать. Если курс научит человека правильно составлять свой план питания, различать белки и углеводы, то он будет полезным.