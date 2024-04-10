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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:59

Врач-диетолог рассказала, какими должны быть марафоны похудения

10 апреля 2024, 05:50
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о достоинствах и недостатках марафонов похудения.

По словам диетолога, даже если человек сумеет похудеть благодаря участию в марафоне, он всё равно не сможет сохранить достигнутый результат. Там его просто не научат этому. Поэтому, после нескольких таких попыток у человека складывается отрицательный опыт, что весьма демотивирует, пишет sibdepo.ru.

Марафон по снижению веса является временным средством, отмечает специалист. Если человек не получит понимания того, как составить свой собственный план питания, а просто будет следовать режиму, созданному специалистом по питанию, это неизбежно приведет к последующему набору веса.

Хороший марафон должен обучать. Если курс научит человека правильно составлять свой план питания, различать белки и углеводы, то он будет полезным.

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