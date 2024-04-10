Врач-диетолог рассказала, какими должны быть марафоны похудения

По словам диетолога, даже если человек сумеет похудеть благодаря участию в марафоне, он всё равно не сможет сохранить достигнутый результат. Там его просто не научат этому. Поэтому, после нескольких таких попыток у человека складывается отрицательный опыт, что весьма демотивирует, пишет sibdepo.ru.