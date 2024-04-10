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Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки

Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки

10 апреля 2024, 11:02
Фото: Роскосмос
В Роскосмосе говорят, что следующий пуск запланирован на 11 апреля.

Роскосмос во второй раз отменил пуск ракеты «Ангара-А5». По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, сейчас проходит начальный этап, он нужен для того, чтобы выявить все возможные нюансы, поэтому отмена пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление.

По его словам, 9 апреля пуск отменили с нештатной работой дренажного канала — ее устранили. 10 апреля появилась новая техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя: «Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», — пояснил Борисов.

Гендиректор добавил, что необратимых процессов, которые бы требовали снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло. Завтра с высокой вероятностью попытка пуска вновь будет повторена.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» причастно к ракете «Ангара-А5», а точнее к двигателям первой ступени РД-191. Специалисты компании разрабатывали агрегаты для двигателя, которым оснащена ракета. Агрегат — это совокупность механизмов.

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#Пермь#Протон-пм#Протон#Роскосмос#Ракета#Двигатель#Ракета-носитель#Ракета-носитель ангара#Ангара-А5
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