Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Роскосмос во второй раз отменил пуск ракеты «Ангара-А5». По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, сейчас проходит начальный этап, он нужен для того, чтобы выявить все возможные нюансы, поэтому отмена пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление.
По его словам, 9 апреля пуск отменили с нештатной работой дренажного канала — ее устранили. 10 апреля появилась новая техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя: «Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», — пояснил Борисов.
Гендиректор добавил, что необратимых процессов, которые бы требовали снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло. Завтра с высокой вероятностью попытка пуска вновь будет повторена.
Пермское предприятие «Протон-ПМ» причастно к ракете «Ангара-А5», а точнее к двигателям первой ступени РД-191. Специалисты компании разрабатывали агрегаты для двигателя, которым оснащена ракета. Агрегат — это совокупность механизмов.