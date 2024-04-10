Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки

Роскосмос во второй раз отменил пуск ракеты «Ангара-А5». По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, сейчас проходит начальный этап, он нужен для того, чтобы выявить все возможные нюансы, поэтому отмена пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление.