«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске

Министерство территориальной безопасности со ссылкой на ГКУ Пермского края «Гражданская защита» сообщило, что на пороховом заводе, который находится в микрорайоне Закамск, проводится штатный технологический процесс. Жизни и здоровью пермяков ничего не угрожает, утверждают власти.