«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Пермяки заметили огромное облако дыма в Закамске. Фотографии появились в сообществе «Подслушано Закамск» около 11:00: «Вы там живые?», — таким сообщением сопровождались снимки.
Министерство территориальной безопасности со ссылкой на ГКУ Пермского края «Гражданская защита» сообщило, что на пороховом заводе, который находится в микрорайоне Закамск, проводится штатный технологический процесс. Жизни и здоровью пермяков ничего не угрожает, утверждают власти.
На пороховом заводе периодически случаются ЧП. Обычно там происходят взрывы, но в марте обрушилось перекрытие. Пострадали несколько человек.