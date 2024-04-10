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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

В Минтербезе объяснили причину появления облака дыма в Закамске

«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске

10 апреля 2024, 07:03
Фото: vk.com/podslushanozkm

В Минтербезе объяснили причину появления облака дыма в Закамске

Власти говорят, что на заводе проводится технологический процесс.

Пермяки заметили огромное облако дыма в Закамске. Фотографии появились в сообществе «Подслушано Закамск» около 11:00: «Вы там живые?», — таким сообщением сопровождались снимки.

Министерство территориальной безопасности со ссылкой на ГКУ Пермского края «Гражданская защита» сообщило, что на пороховом заводе, который находится в микрорайоне Закамск, проводится штатный технологический процесс. Жизни и здоровью пермяков ничего не угрожает, утверждают власти.

На пороховом заводе периодически случаются ЧП. Обычно там происходят взрывы, но в марте обрушилось перекрытие. Пострадали несколько человек.

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#Пермь#Пороховой завод#Пермский пороховой завод
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