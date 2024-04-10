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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Выяснилось, какое количество бананов опасно для здоровья

10 апреля 2024, 05:48
Известно, что употребление бананов имеет положительный эффект на пищеварение и кожу. Тем не менее, выяснилось, что слишком большое количество бананов может привести к негативным последствиям.

Если есть слишком много бананов, это может привести к прибавке веса. Однако есть и другие возможные проблемы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам диетолога Владиславы Подымниковой, хотя бананы содержат много калия и фосфора, их избыток может причинить больше вреда, чем пользы. Причем, если употреблять их в больших количествах, могут возникнуть колики и вздутие живота.

Преподаватель также поясняет, что для взрослого человека рекомендуется употреблять не более двух бананов в день. Если цель — похудение, то лучше ограничиться одним фруктом в день.

Один банан содержит около 200 калорий и 12 граммов сахара, поэтому очень легко превысить дневную норму за один перекус.

Вместе с тем, диетолог рекомендует есть бананы вместе с яблоками и греческим йогуртом, чтобы избежать негативного воздействия фрукта и получить только полезные свойства.

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