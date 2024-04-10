Выяснилось, какое количество бананов опасно для здоровья

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Если есть слишком много бананов, это может привести к прибавке веса. Однако есть и другие возможные проблемы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам диетолога Владиславы Подымниковой, хотя бананы содержат много калия и фосфора, их избыток может причинить больше вреда, чем пользы. Причем, если употреблять их в больших количествах, могут возникнуть колики и вздутие живота.
Преподаватель также поясняет, что для взрослого человека рекомендуется употреблять не более двух бананов в день. Если цель — похудение, то лучше ограничиться одним фруктом в день.
Один банан содержит около 200 калорий и 12 граммов сахара, поэтому очень легко превысить дневную норму за один перекус.
Вместе с тем, диетолог рекомендует есть бананы вместе с яблоками и греческим йогуртом, чтобы избежать негативного воздействия фрукта и получить только полезные свойства.