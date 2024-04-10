Житель Прикамья со злости поджег автомобиль у агентства ритуальных услуг

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Updated Сегодня, 02:49
Житель Добрянки со злости поджег автомобиль. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, 26-летний мужчина поджег транспорт у агентства ритуальных услуг.
Это произошло еще в июле 2023 года. Ранее судимый мужчина напился и решил ограбить агентство. Он пытался проникнуть внутрь, но ничего не получилось. Тогда он разозлился, на глаза попался автомобиль LADA Largus.
С собой у злоумышленника была канистра с горючей жидкостью, которую он приготовил за несколько дней до преступления. Добрянец разбил окно машины, вылил содержимое из канистры, зажег спичку и бросил ее в салон.
В краевом суде отмечают, что мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но это не удалось.