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Житель Прикамья со злости поджег автомобиль у агентства ритуальных услуг

Житель Прикамья со злости поджег автомобиль у агентства ритуальных услуг

10 апреля 2024, 02:47
Фото: ideogram.ai
Преступник хотел ограбить агентство, но у него не получилось.

Житель Добрянки со злости поджег автомобиль. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, 26-летний мужчина поджег транспорт у агентства ритуальных услуг.

Это произошло еще в июле 2023 года. Ранее судимый мужчина напился и решил ограбить агентство. Он пытался проникнуть внутрь, но ничего не получилось. Тогда он разозлился, на глаза попался автомобиль LADA Largus. 

С собой у злоумышленника была канистра с горючей жидкостью, которую он приготовил за несколько дней до преступления. Добрянец разбил окно машины, вылил содержимое из канистры, зажег спичку и бросил ее в салон.

В краевом суде отмечают, что мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но это не удалось.

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#Суд#Пермь
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