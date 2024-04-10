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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 17:00

Жительница Кемерово пожаловалась на просроченные продукты в супермаркете

10 апреля 2024, 15:54
Жительница Кемерова обратилась с жалобой на истекшие сроки годности продуктов в одном из местных супермаркетов.

По словам женщины, она приобрела просроченный товар в магазине «Магнит» на улице Терешковой, 1а. Однако администратор отказывался вернуть деньги за товар, утверждая, что он был частично использован. В соответствии со статьей 503 пункта 5 Гражданского кодекса РФ, жительница настояла на возврате средств и опубликовала об этом пост в социальной сети, пишет vse42.ru.

На фотографии, сделанной жительницей Кемерова, видно, что срок годности продукта уже истек около месяца назад.

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