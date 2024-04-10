Жительница Кемерово пожаловалась на просроченные продукты в супермаркете

По словам женщины, она приобрела просроченный товар в магазине «Магнит» на улице Терешковой, 1а. Однако администратор отказывался вернуть деньги за товар, утверждая, что он был частично использован. В соответствии со статьей 503 пункта 5 Гражданского кодекса РФ, жительница настояла на возврате средств и опубликовала об этом пост в социальной сети, пишет vse42.ru.