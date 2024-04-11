properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:00

Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Автоэксперт Сажин нашел способ освободить дворы от машин

11 апреля 2024, 20:00
Автомобильный эксперт Сажин пришел к выводу, что увеличение числа автомобилей на дорогах — это естественное явление. Вместо того чтобы вводить запреты, он предлагает принимать меры для решения данной проблемы, чтобы избежать отката в развитии автомобильной отрасли.

Сажин считает, что превращение автомобиля в «излишнюю роскошь» не является оптимальным решением. Хотя на первый взгляд может показаться, что это способствует уменьшению количества личных автомобилей в пользу общественного транспорта, на самом деле ситуация гораздо сложнее. Например, запрет на параллельный импорт может негативно сказаться на экономике страны, пишет pravda.ru.

Для решения проблемы переполнения дворов автомобилями можно расширить дворовые проезды. Это позволит грузовым машинам проезжать, когда раньше они были бы заблокированы двумя автомобилями с обеих сторон.

Важно также обозначить специальные зоны для удобства встречного движения.

По мнению Сажина, проблему нужно решать не запретами, а изменением подхода к дорожной инфраструктуре. Это может включать расширение дорог, строительство развязок и другие меры.

Подпишитесь
Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Сегодня, 11:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
Сегодня, 10:30
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Сегодня, 11:04
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»
Сегодня, 08:40
«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня
Сегодня, 16:34
В Перми стало больше домашних кошек и меньше собак
Сегодня, 15:49
"