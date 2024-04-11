Автоэксперт Сажин нашел способ освободить дворы от машин

Сажин считает, что превращение автомобиля в «излишнюю роскошь» не является оптимальным решением. Хотя на первый взгляд может показаться, что это способствует уменьшению количества личных автомобилей в пользу общественного транспорта, на самом деле ситуация гораздо сложнее. Например, запрет на параллельный импорт может негативно сказаться на экономике страны, пишет pravda.ru.