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Сажин считает, что превращение автомобиля в «излишнюю роскошь» не является оптимальным решением. Хотя на первый взгляд может показаться, что это способствует уменьшению количества личных автомобилей в пользу общественного транспорта, на самом деле ситуация гораздо сложнее. Например, запрет на параллельный импорт может негативно сказаться на экономике страны, пишет pravda.ru.
Для решения проблемы переполнения дворов автомобилями можно расширить дворовые проезды. Это позволит грузовым машинам проезжать, когда раньше они были бы заблокированы двумя автомобилями с обеих сторон.
Важно также обозначить специальные зоны для удобства встречного движения.
По мнению Сажина, проблему нужно решать не запретами, а изменением подхода к дорожной инфраструктуре. Это может включать расширение дорог, строительство развязок и другие меры.