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Updated Сегодня, 16:36

«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня

«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня

11 апреля 2024, 16:34
Фото: телеграмм-канал/Суды города Москвы общей юрисдикции
Сейчас Шабутдинову вменяют 73 эпизода мошенничества.

Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Суд по просьбе следствия продлил срок содержания в СИЗО на два месяца, до 16 июня 2024 года. Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Сейчас Аязу вменяют в общей сложности 73 эпизода мошенничества.

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#Общество#Суд#Мошенничество#Аяз Шабутдинов
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