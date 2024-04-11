«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня

Суд по просьбе следствия продлил срок содержания в СИЗО на два месяца, до 16 июня 2024 года. Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).