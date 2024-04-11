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Коучу Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в 73 эпизодах мошенничества

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества

11 апреля 2024, 11:04
Фото: соцсети Аяза Шабутдинова

Коучу Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в 73 эпизодах мошенничества

Ранее у мужчины арестовали денежные средства и автомобиль.

Число эпизодов в деле блогера и коуча Аяза Шабутдинова увеличилось до 73, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката. Ранее Шабутдинов официально обвинялся только в 50 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В начале апреля Таганский районный суд постановил арестовать имущество обвиняемого: средства на его лицевых счетах, наличные, изъятые во время обыска у блогера, а также автомобиль. Было арестовано и имущество соучастника Шабутдинова — директора «Like Центра» Василия Алексеева.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года, по решению суда он находится в СИЗО. В последний раз мера пресечения была продлена до 16 апреля. Предприниматели обратились в полицию с жалобами на неэффективность курсов и тренингов, купленных у коуча.

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#Происшествия#Пермь#Мошенничество#Аяз Шабутдинов
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