Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Число эпизодов в деле блогера и коуча Аяза Шабутдинова увеличилось до 73, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката. Ранее Шабутдинов официально обвинялся только в 50 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В начале апреля Таганский районный суд постановил арестовать имущество обвиняемого: средства на его лицевых счетах, наличные, изъятые во время обыска у блогера, а также автомобиль. Было арестовано и имущество соучастника Шабутдинова — директора «Like Центра» Василия Алексеева.
Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года, по решению суда он находится в СИЗО. В последний раз мера пресечения была продлена до 16 апреля. Предприниматели обратились в полицию с жалобами на неэффективность курсов и тренингов, купленных у коуча.