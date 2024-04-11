Будьте осторожны. Сегодня в Прикамье ожидается сильный ветер

В связи с сильным ветром, в МЧС просят жителей Прикамья постараться не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, избегать резких маневров и торможений.