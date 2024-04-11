Будьте осторожны. Сегодня в Прикамье ожидается сильный ветер

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Сегодня днем, 11 апреля, местами по Пермскому краю ухудшится погода. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
В связи с сильным ветром, в МЧС просят жителей Прикамья постараться не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, избегать резких маневров и торможений.
Предупредите родных и близких о ветреной погоде. О происшествиях немедленно сообщайте в экстренные службы по единым телефонам 01, 101 или 112.