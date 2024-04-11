Бюджет пермского «Амкара» в новом сезоне сократили на 35%

Другие спонсоры, помимо «Пермэнергосбыта», продолжают сотрудничество с «Амкаром». Кроме того, остаются в силе и планы по строительству нового стадиона. Также «Амкар» в текущем году планирует открыть в ТРЦ «Планета» фан-шоп, где пермяки смогут приобрести атрибутику клуба.