Бюджет пермского «Амкара» в новом сезоне сократили на 35%

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Published Сегодня, 02:57
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Бюджет футбольного клуба «Амкар Пермь» в новом сезоне сократился на 35% по сравнению с 2023 годом. Он составит 130 млн рублей, что примерно на 70 млн рублей ниже, чем было ранее.
Как рассказали руководители клуба на предсезонной пресс-конференции вчера, 10 апреля, от финансирования отказался титульный спонсор — ПАО «Пермэнергосбыт» (-80 млн рублей). Кроме того, на 50 млн рублей сокращена субсидия из регионального бюджета, пишет «Ъ-Прикамье».
Валерий Чупраков, президент ФК «Амкар Пермь»:
— Основная цель — вернуться в Лигу «А». Бюджет клуба составит около 130 млн рублей. Да, бюджет меньше, чем в прошлом году, но его точно хватит для выполнения цели. Субсидия краевого бюджета стала меньше, потому что в прошлом году мы не реализовали задачу. В этом году субсидия — 75 млн, остальное — спонсорские деньги.
Другие спонсоры, помимо «Пермэнергосбыта», продолжают сотрудничество с «Амкаром». Кроме того, остаются в силе и планы по строительству нового стадиона. Также «Амкар» в текущем году планирует открыть в ТРЦ «Планета» фан-шоп, где пермяки смогут приобрести атрибутику клуба.
В ноябре «Амкар Пермь» занял восьмое место в турнирной таблице. Команда не прошла во вторую Лигу А, группу «золото» и не сможет этой весной бороться за выход в первую Лигу.