День космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля. Краткая история праздника

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Каждый год 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Он был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос. С инициативой создания праздника выступил второй космонавт Советского Союза Герман Титов. Позже, в 1995 году День космонавтики был объявлен памятной датой, напоминает ТАСС.
В апреле 2011 года в честь 50 лет полета Гагарина 12 апреля был провозглашен Международным днем полета человека в космос. Соответствующую резолюцию по инициативе России приняла Генеральная Ассамблея ООН, соавторами стали более 60 стран.
Полет 27-летнего Юрия Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года. Он стартовал на космодроме Байконур, тогда называвшемся 5-м Научно-исследовательским испытательным полигоном Минобороны СССР. Космонавт находился внутри корабля-спутника «Восток», который один раз облетел Землю и успешно приземлился в Саратовской области. Позже за полет в космос Гагарин был удостоен почетного звания Героя Советского Союза. Мужчина провел на орбите 108 минут.
В конце апреля того же года летчик-космонавт отправился с «миссией мира». За три года он посетил около 30 стран, среди которых Финляндия, Великобритания, Куба, Индия, Мексика, ГДР, Норвегия, Япония и другие. С мая 1961 года Юрий Гагарин командовал отрядом космонавтов, впоследствии стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке. Сейчас Центр носит его имя.
Юрий Гагарин повторно в космос не летал. 27 марта 1968 года он погиб во время полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором, Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.
Традиционно в российских школах организуются классные часы, на которых ученикам рассказывают об историческом полете Юрия Гагарина. Кроме того, в планетариях и творческих учреждениях проводятся запуски моделей ракет, которые смастерили школы.
В текущем году 12 апреля в 12:45 на видовой площадке Пермского планетария (бульвар Гагарина, 27а) сотрудники учреждения проведут запуски моделей ракет вместе с учащимися детско-юношеского центра «Рифей».