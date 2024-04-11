День космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля. Краткая история праздника

В конце апреля того же года летчик-космонавт отправился с «миссией мира». За три года он посетил около 30 стран, среди которых Финляндия, Великобритания, Куба, Индия, Мексика, ГДР, Норвегия, Япония и другие. С мая 1961 года Юрий Гагарин командовал отрядом космонавтов, впоследствии стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке. Сейчас Центр носит его имя.