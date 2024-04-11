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Ирина Волынец призывает ввести предупреждающие изображения на устройства для вейпов

11 апреля 2024, 06:31
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила внести изменения в законодательство относительно устройств для вейпов.

Она предлагает обязательное нанесение на эти устройства предупреждающих изображений и надписей. По мнению Волынец, такие изображения и надписи должны содержать информацию о вреде для здоровья человека, включая возможные проблемы с лёгкими, сердцем и другими органами, а также риск развития зависимости. Они должны быть достаточно крупными, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных опасностях, пишет RT.

В своём обращении Волынец также предлагает установить административные и финансовые наказания за нарушение требований, включая штрафы и запрет на продажу товаров без соответствующей маркировки. Копии этого обращения были направлены заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой и председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву.

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