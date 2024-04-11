Ирина Волынец призывает ввести предупреждающие изображения на устройства для вейпов

Она предлагает обязательное нанесение на эти устройства предупреждающих изображений и надписей. По мнению Волынец, такие изображения и надписи должны содержать информацию о вреде для здоровья человека, включая возможные проблемы с лёгкими, сердцем и другими органами, а также риск развития зависимости. Они должны быть достаточно крупными, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных опасностях, пишет RT.