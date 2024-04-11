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Из Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов

Из Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов

11 апреля 2024, 05:57
Фото: ideogram.ai
За три месяца из региона выслали 104 мигранта.

В Пермском крае резко увеличилось число иностранцев, которых принудительно выслали из страны. С января по март 2024 года выслали 104 иностранца, по сравнению с тем же периодом 2023 года это число выросло в четыре раза.

Больше всего выдворенных среди граждан Узбекистана — 43 человека, а также Таджикистана — 29 человек. Кроме того, из Прикамья высылали граждан Туркменистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана. Выслали одного гражданина Афганистана.

В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю уточняют, что все мигранты жили и работали в Прикамье без нужных документов. Суды признали их виновными по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Приставы сопроводили мигрантов до пропуска через границу, а затем передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ, которые занимались дальнейшей отправкой. После принудительного выдворения мигрантам запрещен въезд в РФ на пять лет.

В Пермском крае почти в два раза выросло число депортаций иностранцев
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#Суд#Приставы#Пермь#Мигранты-нелегалы#Мигранты
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