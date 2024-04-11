Из Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В Пермском крае резко увеличилось число иностранцев, которых принудительно выслали из страны. С января по март 2024 года выслали 104 иностранца, по сравнению с тем же периодом 2023 года это число выросло в четыре раза.
Больше всего выдворенных среди граждан Узбекистана — 43 человека, а также Таджикистана — 29 человек. Кроме того, из Прикамья высылали граждан Туркменистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана. Выслали одного гражданина Афганистана.
В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю уточняют, что все мигранты жили и работали в Прикамье без нужных документов. Суды признали их виновными по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Приставы сопроводили мигрантов до пропуска через границу, а затем передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ, которые занимались дальнейшей отправкой. После принудительного выдворения мигрантам запрещен въезд в РФ на пять лет.