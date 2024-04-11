Как закон о такси влияет на работу таксопарков и водителей

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В последнее время эта форма вызывает много споров среди водителей. Мы решили поговорить непосредственно с участниками рынка и выяснить, что все же представляет из себя так называемая СМЗ.
«Я работаю в такси как самозанятый уже где-то полгода. В принципе налог небольшой, около 4%. Но зато все по закону, и ко мне претензий нет», — рассказывает пермский водитель Александр. В такси он работает уже несколько лет и сотрудничает с «Яндекс Такси». По словам Александра, регистрация в качестве самозанятого занимает всего несколько минут: «Я зарегистрировался через приложение Сбера. Все заняло несколько минут, понадобился только паспорт и ИНН. Знаю таксистов, которые оформляли самозанятого через приложение „Мой налог“».
Водитель говорит, что после выполнения заказа деньги на карту ему поступают сразу: «Это удобно, а потом ты сам планируешь свой график и зарабатываешь столько, сколько наездил».
Владелец крупнейшего в Перми таксопарка «Эпоха» и вовсе рассказал, что «требование оформить статус самозанятого не нужно рассматривать как препятствие». По его словам, «статус самозанятого позволяет перевозить пассажиров, в соответствии с законом о такси, который вступил в силу в сентябре 2023 года. Агрегаторы регулярно напоминают об этом водителям. Вопреки многочисленным слухам, в среднем самозанятый платит налог в размере всего 4,3% от дохода — это копейки».
Редакция направила запрос в пресс-службу «Яндекс Такси».