Как закон о такси влияет на работу таксопарков и водителей

«Я работаю в такси как самозанятый уже где-то полгода. В принципе налог небольшой, около 4%. Но зато все по закону, и ко мне претензий нет», — рассказывает пермский водитель Александр. В такси он работает уже несколько лет и сотрудничает с «Яндекс Такси». По словам Александра, регистрация в качестве самозанятого занимает всего несколько минут: «Я зарегистрировался через приложение Сбера. Все заняло несколько минут, понадобился только паспорт и ИНН. Знаю таксистов, которые оформляли самозанятого через приложение „Мой налог“».