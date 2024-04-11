Когда в 2024 году можно будет сдать ЕГЭ в Пермском крае

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Он утвержден совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения РФ. На прошлой неделе сроки проведения выпускных экзаменов были обновлены, однако даты первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не изменились: