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ЕГЭ-2024: сроки сдачи и расписание экзаменов в Прикамье

Когда в 2024 году можно будет сдать ЕГЭ в Пермском крае

11 апреля 2024, 05:20
Фото: 1MI

ЕГЭ-2024: сроки сдачи и расписание экзаменов в Прикамье

Расписание утверждено Рособрнадзором и Минпросвещения РФ.

Ежегодно в России выпускники 11 классов и выпускники школ прошлых лет сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ), чтобы поступить в вузы. Узнали, каким будет расписание ЕГЭ в этом году.

Даты проведения ЕГЭ в Перми и Пермском крае

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Он утвержден совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения РФ. На прошлой неделе сроки проведения выпускных экзаменов были обновлены, однако даты первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не изменились:

  • 23 мая — география, литература, химия;
  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика (базовые и профильные уровни).

В июне расписание будет выглядеть следующим образом:

  • 4 июня — обществознание, физика;
  • 7 и 8 июня — информатика, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 10 июня — история, физика;
  • 11 июня — биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни

В резервные дни сдать ЕГЭ могут только выпускники прошлых лет или выпускники, которые не смогли сделать это в основной период по уважительной причине:

  • 20 июня — русский язык;
  • 21 июня — география, литература, физика;
  • 24 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 25 июня — информатика, обществознание, химия;
  • 26 июня — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, история;
  • 27 июня — письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, биология;
  • 1 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период

Пересдать ЕГЭ в дополнительный период могут те, кто не смог сдать летом обязательные экзамены:

  • 4 сентября — русский язык;
  • 9 сентября — математика базового уровня;
  • 23 сентября — и русский язык, и математика базового уровня.
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#Общество#Пермь#Образование
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