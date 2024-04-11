Когда в 2024 году можно будет сдать ЕГЭ в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Ежегодно в России выпускники 11 классов и выпускники школ прошлых лет сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ), чтобы поступить в вузы. Узнали, каким будет расписание ЕГЭ в этом году.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Он утвержден совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения РФ. На прошлой неделе сроки проведения выпускных экзаменов были обновлены, однако даты первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не изменились:
В июне расписание будет выглядеть следующим образом:
В резервные дни сдать ЕГЭ могут только выпускники прошлых лет или выпускники, которые не смогли сделать это в основной период по уважительной причине:
Пересдать ЕГЭ в дополнительный период могут те, кто не смог сдать летом обязательные экзамены: