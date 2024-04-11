Кража и угроза убийством. Пермяк отправился в колонию после совершения преступлений

Кроте того, у осужденного на фоне неприязненных отношений произошел конфликт с соседкой по коммунальной квартире, в которой он проживал. В ходе конфликта мужчина схватил потерпевшую за шею и, направив в ее сторону нож, угрожал убийством. Лишь после того, как у злоумышленника выпал нож из руки, и он, чтобы поднять его с пола, ослабил захват, женщине удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.