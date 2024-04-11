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Кража и угроза убийством. Пермяк отправился в колонию после совершения преступлений

Кража и угроза убийством. Пермяк отправился в колонию после совершения преступлений

11 апреля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Угрожал ножом соседке, схватив ее за горло.

Индустриальный районный суд вынес приговор ранее судимому 61-летнему пермяку. Мужчину признали виновным в краже и угрозе убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле прошлого года фигурант, находясь в подъезде одного из домов в Перми, по ул. Леонова увидел, что дверь в соседскую квартиру приоткрыта. Мужчина зашёл вовнутрь и похитил со стоящей в коридоре тумбы мобильный телефон. С имуществом фигурант вышел из квартиры и спрятал телефон в кустах на аллее через дорогу.

Кроте того, у осужденного на фоне неприязненных отношений произошел конфликт с соседкой по коммунальной квартире, в которой он проживал. В ходе конфликта мужчина схватил потерпевшую за шею и, направив в ее сторону нож, угрожал убийством. Лишь после того, как у злоумышленника выпал нож из руки, и он, чтобы поднять его с пола, ослабил захват, женщине удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 «Кража с незаконным проникновением в жилище» и ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Кража#Кража телефона
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