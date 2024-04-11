Лишённый возможности двигаться пермяк нашёл работу в одной из крупнейших компаний

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Денису Бородину сейчас 23 года, из которых он большую часть провел в детском доме-интернате под Кизелом. У него неизлечимое заболевание, при котором постепенно отмирают все мышцы в организме, — миодистрофия Дюшенна. Несмотря на то, что сейчас он может двигать только кистями рук, Денис смог трудоустроиться в одну из крупнейших химических компаний мира, рассказывают в фонде «Дедорозим».
Рано потеряв маму, мальчик несколько лет воспитывался бабушкой, но ей это оказалось не по силам. После детдома Денис мог оказаться в психоневрологическом интернате для взрослых, но вместо этого переехал в Пермь, где учится жить самостоятельно. Это стало возможным благодаря пермякам, поддерживающим проект «Вернуть будущее» команды «Дедморозим».
На прошлой неделе Денис получил свою первую в жизни зарплату, трудоустроившись в одну из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений, — в «Уралхим». Уже больше месяца Денис работает специалистом по организационно-хозяйственной части.
Денис видит перспективу и готов расти для работы с электронным документооборотом. Больше всего его вдохновляют видимые результаты, отклик руководителя рабочей группы и первая в его жизни зарплата, которую он уже потратил на поддержание здоровья.
Проект «Вернуть будущее» работает в рамках фонда «Дедорозим». Его команда помогает выпускникам интернатов для людей с инвалидностью становиться самостоятельными.