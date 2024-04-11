Лишённый возможности двигаться пермяк нашёл работу в одной из крупнейших компаний

Денису Бородину сейчас 23 года, из которых он большую часть провел в детском доме-интернате под Кизелом. У него неизлечимое заболевание, при котором постепенно отмирают все мышцы в организме, — миодистрофия Дюшенна. Несмотря на то, что сейчас он может двигать только кистями рук, Денис смог трудоустроиться в одну из крупнейших химических компаний мира, рассказывают в фонде «Дедорозим».