На деревья и кусты в Кировском районе Перми потратят 3 миллиона рублей

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МКУ «Городское зеленое строительство» 3 апреля объявило торги на поиск подрядчика для выполнения работ по посадке и уходу деревьев и кустарников в Кировском районе Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта составила 3 млн 484 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Аукцион завершился сегодня, 11 апреля.
Согласно техническому заданию заказчика, исполнитель должен посадить на территории Кировского района Вяз мелколистный (2 шт.), Иву Шверину (20 шт.), Яблоню вишнеплодную (43 шт.), Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» (560 шт.), Пузыреплодник калинолистный " Диабло» (66 шт.), Дерен белый «Элегантиссима» (66 шт.), Спирею серую «Грефшейм» (66 шт.), Спирею японскую «Голдфлейм» (66 шт.), Можжевельник скальный «Блю Эрроу» или «Блю Хевен» (22 шт.) и Иву пурпурную «Нана» (44 шт.).
Первый этап выполнения работ по уходу состоится с 3 по 22 мая, а второй этап работы по уходу — с 23 мая по 31 октября. В приведенном материале также указано, что приобретение и посадку саженцев подрядчик выполняет за свой счет. Саженцы деревьев и кустов должны соответствовать ГОСТ Р 59370-2021 «Зеленые стандарты. Посадочный материал декоративных растений». Выполнение работ должно производиться в соответствии с действующими на территории России нормативными документами, ГОСТ, СНиП, МДС, СанПиН.
Гарантийный срок выполнения работ — 12 месяцев со дня подписания договора о приемке работ заказчиком.