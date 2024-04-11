На деревья и кусты в Кировском районе Перми потратят 3 миллиона рублей

Первый этап выполнения работ по уходу состоится с 3 по 22 мая, а второй этап работы по уходу — с 23 мая по 31 октября. В приведенном материале также указано, что приобретение и посадку саженцев подрядчик выполняет за свой счет. Саженцы деревьев и кустов должны соответствовать ГОСТ Р 59370-2021 «Зеленые стандарты. Посадочный материал декоративных растений». Выполнение работ должно производиться в соответствии с действующими на территории России нормативными документами, ГОСТ, СНиП, МДС, СанПиН.