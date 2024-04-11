properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео

«На колени встала!» В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео

11 апреля 2024, 07:37
Фото: vk.com/pali_chaik159

В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео

Девочка звала на помощь, но ее не слышали.

В Чайковском возле школы избили девочку. Судя по видео из сообщества «Палим Чайковский», две школьницы помогали держать девочку, а третья наносила удары. Конфликт, вероятно, возник из-за неких слов, которые не понравились нападавшей. Она заставила девочку встать на колени и извиниться, но не перестала бить. Пострадавшая громко кричала и звала бабушку, которая, видимо, живет неподалеку.

В краевом Минтербезе со ссылкой на МВД пояснили, что чайковские полицейские зарегистрировали материал. Участники конфликта уже установлены, проверка продолжается.

Видео: vk.com/pali_chaik159
#Видео#Пермь#Детский мир#Дети#Чайковский#Избиение#Избили
Подпишитесь
Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Сегодня, 11:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
Сегодня, 10:30
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Сегодня, 11:04
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»
Сегодня, 08:40
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества
Сегодня, 11:04
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
Сегодня, 09:21
"