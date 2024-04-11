«На колени встала!» В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Чайковском возле школы избили девочку. Судя по видео из сообщества «Палим Чайковский», две школьницы помогали держать девочку, а третья наносила удары. Конфликт, вероятно, возник из-за неких слов, которые не понравились нападавшей. Она заставила девочку встать на колени и извиниться, но не перестала бить. Пострадавшая громко кричала и звала бабушку, которая, видимо, живет неподалеку.
В краевом Минтербезе со ссылкой на МВД пояснили, что чайковские полицейские зарегистрировали материал. Участники конфликта уже установлены, проверка продолжается.