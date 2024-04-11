На СВО погиб военнослужащий из Пермского края

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Вчера, 10 апреля, во дворце культуры в ЗАТО Звездный простились с погибшим на СВО Ильнуром Ильзигитовым. Как сообщает пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте», на церемонии присутствовала мать военнослужащего.
На странице Ильзигитова в соцсетях есть фотографии с маленькой дочерью. Подробностей о гибели мужчины власти не сообщают.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. О погибших военнослужащих в социальных сетях пишут власти округов и районов, а также их родственники и друзья.