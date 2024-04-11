На СВО убили бывшего сотрудника полиции из Пермского края

Posted 11 апреля, 11:31
Published 11 апреля, 11:31
Modified 11 апреля, 11:33
Updated 11 апреля, 11:33
На СВО был убит 40-летний Андрей Пелевин из Пермского края. По данным администрации Ильинского округа, мужчина родился в Чермозе, после окончания 9 классов школы отучился в Ильинском агролицее по специальности овощевод-повар, отслужил в армии.
С 2004 по 2013 годы работал в ОМВД Ильинского района, с 2013 по 2018 годы служил по контракту в армии. Очередной контракт с Минобороны заключил 11 января 2024 года — он отправился на СВО. Был убит 13 марта. Прощание с военным состоится 12 апреля в Чермозе.
В одной из групп, посвященных поиску военных, в начале апреля было сообщение от родственников военного. Его не могли найти — мужчина последний раз выходил на связь 31 января 2024 года.