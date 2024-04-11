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Posted 11 апреля, 11:31

Published 11 апреля, 11:31

Modified 11 апреля, 11:33

Updated 11 апреля, 11:33

На СВО убили бывшего сотрудника полиции из Пермского края

На СВО убили бывшего сотрудника полиции из Пермского края

11 апреля 2024, 11:31
Мужчина уехал на СВО в январе, а погиб в марте.

На СВО был убит 40-летний Андрей Пелевин из Пермского края. По данным администрации Ильинского округа, мужчина родился в Чермозе, после окончания 9 классов школы отучился в Ильинском агролицее по специальности овощевод-повар, отслужил в армии.

С 2004 по 2013 годы работал в ОМВД Ильинского района, с 2013 по 2018 годы служил по контракту в армии. Очередной контракт с Минобороны заключил 11 января 2024 года — он отправился на СВО. Был убит 13 марта. Прощание с военным состоится 12 апреля в Чермозе.

В одной из групп, посвященных поиску военных, в начале апреля было сообщение от родственников военного. Его не могли найти — мужчина последний раз выходил на связь 31 января 2024 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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