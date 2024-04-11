На СВО убили бывшего сотрудника полиции из Пермского края

С 2004 по 2013 годы работал в ОМВД Ильинского района, с 2013 по 2018 годы служил по контракту в армии. Очередной контракт с Минобороны заключил 11 января 2024 года — он отправился на СВО. Был убит 13 марта. Прощание с военным состоится 12 апреля в Чермозе.