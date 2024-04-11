Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго

Posted 11 апреля, 11:27
Published 11 апреля, 11:27
Modified 11 апреля, 11:30
Updated 11 апреля, 11:30
Сегодня в Пермском военном гарнизоном суде бывший контрразведчик, майор ФСБ Григорий Царегородцев выступил с последним словом. Решение суда будет оглашено 15 апреля.
На оглашение последнего слова в суд пришли мать и брат обвиняемого в получении 160 млн рублей взятки Царегородцева. «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — начал обвиняемый. При этом уточнив, что в открытом формате не может ничего сказать подробно.
О задержании Царегородцева за взятку в 100 млн рублей стало известно в сентябре 2023 года. Майор ФСБ был арестован еще 25 апреля в Перми, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день бывшего контрразведчика допросили в качестве обвиняемого, своей вины он тогда не признавал, но позднее подтвердил, что получал деньги от своих знакомых, фигурантов так называемого дела «русских хакеров». Впоследствии он был перемещен в СИЗО в Москве, мера пресечения ему избиралась там.