Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго

О задержании Царегородцева за взятку в 100 млн рублей стало известно в сентябре 2023 года. Майор ФСБ был арестован еще 25 апреля в Перми, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день бывшего контрразведчика допросили в качестве обвиняемого, своей вины он тогда не признавал, но позднее подтвердил, что получал деньги от своих знакомых, фигурантов так называемого дела «русских хакеров». Впоследствии он был перемещен в СИЗО в Москве, мера пресечения ему избиралась там.