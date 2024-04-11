properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля, 11:27

Published 11 апреля, 11:27

Modified 11 апреля, 11:30

Updated 11 апреля, 11:30

Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго

Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго

11 апреля 2024, 11:27
Фото: properm.ru
Накануне в Москве вынесли приговор дававшим деньги Григорию Царегородцеву хакерам.
Сюжет
ФСБ

Сегодня в Пермском военном гарнизоном суде бывший контрразведчик, майор ФСБ Григорий Царегородцев выступил с последним словом. Решение суда будет оглашено 15 апреля.

На оглашение последнего слова в суд пришли мать и брат обвиняемого в получении 160 млн рублей взятки Царегородцева. «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — начал обвиняемый. При этом уточнив, что в открытом формате не может ничего сказать подробно.

О задержании Царегородцева за взятку в 100 млн рублей стало известно в сентябре 2023 года. Майор ФСБ был арестован еще 25 апреля в Перми, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день бывшего контрразведчика допросили в качестве обвиняемого, своей вины он тогда не признавал, но позднее подтвердил, что получал деньги от своих знакомых, фигурантов так называемого дела «русских хакеров». Впоследствии он был перемещен в СИЗО в Москве, мера пресечения ему избиралась там.

Читайте также:
Гособвинение попросило для бывшего сотрудника ФСБ почти десять лет лишения свободыПермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникамИз Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов
#Суд#ФСБ#Хакеры
Подпишитесь
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Сегодня, 06:13
Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели
Сегодня, 04:39
В 6-8 классах перестанут изучать обществознание
Вчера, 15:49
По улице Героев Хасана сегодня утром Mercedes насмерть сбил человека
Вчера, 14:46
Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные
Вчера, 13:13
Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры
Вчера, 12:40
"