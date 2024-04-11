Олимпийская чемпионка заявила, что Россия может стать первой в кибериграх

Светлана напомнила, что похожий формат соревнований применялся еще 40 лет назад из-за бойкотов.



Затронув тему киберспорта, Журова упомянула о возможной роли России в его развитии, отметив что предложенные Фиджитал-игры могут стать уникальным событием в сфере киберспорта, пишет pravda.ru. Она также подняла вопрос о возможных противоречиях между олимпийскими правилами и популярными видами киберигр. Комитет уже показал интерес к идее проведения олимпийских киберигр в 2026 году, хотя детали пока не раскрыты.