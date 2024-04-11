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Posted 11 апреля, 11:21

Published 11 апреля, 11:21

Modified 11 апреля, 11:23

Updated 11 апреля, 11:23

Олимпийская чемпионка заявила, что Россия может стать первой в кибериграх

11 апреля 2024, 11:21
Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова заявила, что Игры дружбы — хорошая возможность для спортсменов продемонстрировать свое мастерство и установить рекорды, особенно в свете санкций, объявленных МОК.

Светлана напомнила, что похожий формат соревнований применялся еще 40 лет назад из-за бойкотов.

Затронув тему киберспорта, Журова упомянула о возможной роли России в его развитии, отметив что предложенные Фиджитал-игры могут стать уникальным событием в сфере киберспорта, пишет pravda.ru. Она также подняла вопрос о возможных противоречиях между олимпийскими правилами и популярными видами киберигр. Комитет уже показал интерес к идее проведения олимпийских киберигр в 2026 году, хотя детали пока не раскрыты.

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