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ОМК поддержит 22 проекта соцпредпринимателей в Чусовом

ОМК поддержит 22 проекта соцпредпринимателей в Чусовом

11 апреля 2024, 09:17
Фото: пресс-служба ОМК
Грантовый конкурс поможет бизнесменам развить свое дело.

С 13 апреля по 3 июня в Чусовском городском округе состоится конкурс проектов социальных предпринимателей «Начни свое дело», который проводит группа ОМК. По итогам авторы лучших проектов получат гранты до 200 тыс. рублей.

9 апреля в Чусовом стартовала Школа социального предпринимателя. Заявки на обучение уже подали 95 человек, из которых 30 — победители грантового конкурса прошлых лет.

Для новичков, которые делают первые шаги в бизнесе или пока только задумываются об открытии собственного дела, прошла очная сессия «Понятие и концепция социального предпринимательства». Для более опытных участников тренеры программы рассказали об инструментах масштабирования бизнеса.

Обучение продлится до конца апреля. Участники программы «Начни свое дело» подробнее узнают о том, какие бывают финансовые модели, как запустить продажи, в том числе и на маркетплейсах, как продвигать свои услуги и продукты через различные интернет-сервисы и так далее. На протяжении всех этапов каждого участника сопровождает куратор программы с большим практическими опытом в предпринимательской и проектной деятельности.

Грантовый конкурс — часть программы «Начни свое дело» — стартует 13 апреля и продлится до 3 июня включительно. Подать заявки могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, зарегистрированные на территории Чусовского городского округа Пермского края и прошедшие обучение в рамках программы.

Победители грантового конкурса автоматически становятся участниками акселератора, где наставники программы помогают с запуском бизнес-проекта и поиском софинансирования. Победители также получают информационную поддержку от ОМК, а также помощь в продвижении проектов на уровне региона и страны.

Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК:

— За девять лет в рамках программы «Начни свое дело» в Чусовом группа ОМК поддержала 134 проекта на общую сумму 18,5 млн рублей. Социальные предприниматели активно развивают проекты в сфере туризма, экологии, дополнительного образования для детей и взрослых, инклюзии и трудоустройства людей из социально-уязвимых групп.

Партнеры программы «Начни свое дело» — чусовской завод ОМК, Центр развития социальных проектов «Перспектива». Программа действует при поддержке Чусовского городского округа.

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