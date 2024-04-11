ОМК поддержит 22 проекта соцпредпринимателей в Чусовом

Обучение продлится до конца апреля. Участники программы «Начни свое дело» подробнее узнают о том, какие бывают финансовые модели, как запустить продажи, в том числе и на маркетплейсах, как продвигать свои услуги и продукты через различные интернет-сервисы и так далее. На протяжении всех этапов каждого участника сопровождает куратор программы с большим практическими опытом в предпринимательской и проектной деятельности.