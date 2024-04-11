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Published Сегодня, 05:29

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Осьминоги могут потерять зрение из-за теплового стресса

11 апреля 2024, 05:29
Ученые из Австралии предупреждают, что осьминогам грозит потеря зрения и борьба за выживание, если температура океана будет продолжать расти такими же темпами.

Зрение играет важную роль в общении и поиске пищи для этих морских животных, поэтому его потеря может привести к увеличению смертности у самок и нерожденных детенышей, пишет ridus.ru.

Ученые провели эксперимент, воздействуя на нерожденных осьминогов и их матерей разными температурами: 19°C (контрольная), 22°C (соответствующая текущим летним температурам) и 25°C (прогнозируемая летняя температура к 2100 году). Оказалось, что при 25°C осьминоги производят значительно меньше белков, отвечающих за зрение, по сравнению с другими температурами.

Один из этих белков является структурным и поддерживает оптическую прозрачность глазных линз, а другой отвечает за восстановление зрительных пигментов в глазных фоторецепторах. Это подтверждает ведущий автор исследования Киаз Хуа, аспирант из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

Также эксперимент показал связь между повышенными температурами и увеличением смертности беременных самок и нерожденного потомства. У двух из трех пород осьминогов, которые были выдержаны при 25°C, яйца не вылупились.

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