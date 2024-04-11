Осьминоги могут потерять зрение из-за теплового стресса

Ученые провели эксперимент, воздействуя на нерожденных осьминогов и их матерей разными температурами: 19°C (контрольная), 22°C (соответствующая текущим летним температурам) и 25°C (прогнозируемая летняя температура к 2100 году). Оказалось, что при 25°C осьминоги производят значительно меньше белков, отвечающих за зрение, по сравнению с другими температурами.