Остались трое детей. В Прикамье простятся с 46-летним участником СВО

На СВО был убит 46-летний Роман Новиков из Пермского края. По данным администрации Карагайского округа, он родился 12 октября 1977 года в деревне Перино. После школы поступил в Зюкайский техникум, отслужил в армии. В последние годы работал сварщиком в агрофирме «Победа».