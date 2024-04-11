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В Пермском крае простятся с 46-летним многодетным отцом, погибшим на СВО

Остались трое детей. В Прикамье простятся с 46-летним участником СВО

11 апреля 2024, 04:49
Фото: 1MI / vk.com/karagai_official

В Пермском крае простятся с 46-летним многодетным отцом, погибшим на СВО

Мужчина был контрактником.

На СВО был убит 46-летний Роман Новиков из Пермского края. По данным администрации Карагайского округа, он родился 12 октября 1977 года в деревне Перино. После школы поступил в Зюкайский техникум, отслужил в армии. В последние годы работал сварщиком в агрофирме «Победа».

Осенью 2023 года мужчина заключил контракт для участия в СВО, был стрелком — помощником гранатометчика. Его отметило командование за образцовое выполнение воинского долга.

Мужчина был убит 2 марта 2024 года, у него остались трое детей. Прощание с ним пройдет утром 11 апреля.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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