Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Китайский ретейлер Happy Easy Anyway (HEA) в 2024 году планирует открыть первые магазины китайского бренда в торговых центрах, которыми управляет девелоперская компания Malltech. Один из магазинов площадью 74 кв м. появится в Перми в ТРЦ «Планета», второй — в Уфе.
Группа HEA производит одежду, аксессуары для женщин и мужчин, занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. В Китае у компании открыто около 200 магазинов. На российском рынке китайские ретейлер начнет работу с продажи одежды и аксессуаров. Это первый выход HEA за пределы китайского рынка.
Сначала магазины HEA будут открываться в регионах, в Москве и Санкт-Петербурге — в последнюю очередь. В планах есть открытие кофейни HEA Coffe, мини-гостиницы, хостелов, студий с обучением китайскому языку.