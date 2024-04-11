Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA

Группа HEA производит одежду, аксессуары для женщин и мужчин, занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. В Китае у компании открыто около 200 магазинов. На российском рынке китайские ретейлер начнет работу с продажи одежды и аксессуаров. Это первый выход HEA за пределы китайского рынка.