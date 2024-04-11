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В Перми откроется один из первых магазинов китайского бренда одежды HEA

Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA

11 апреля 2024, 11:56
Фото: HEA

В Перми откроется один из первых магазинов китайского бренда одежды HEA

Магазин должен появиться в этом году, но конкретной даты нет.

Китайский ретейлер Happy Easy Anyway (HEA) в 2024 году планирует открыть первые магазины китайского бренда в торговых центрах, которыми управляет девелоперская компания Malltech. Один из магазинов площадью 74 кв м. появится в Перми в ТРЦ «Планета», второй — в Уфе.

Группа HEA производит одежду, аксессуары для женщин и мужчин, занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. В Китае у компании открыто около 200 магазинов. На российском рынке китайские ретейлер начнет работу с продажи одежды и аксессуаров. Это первый выход HEA за пределы китайского рынка.

Сначала магазины HEA будут открываться в регионах, в Москве и Санкт-Петербурге — в последнюю очередь. В планах есть открытие кофейни HEA Coffe, мини-гостиницы, хостелов, студий с обучением китайскому языку.

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#Пермь#Тц#Трц#Одежда#Магазин#ТРК
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