Пермский Роспотребнадзор оштрафовал крупный банк за обман клиента

Не согласный с таким развитие событий заемщик обратился в банк с письменным заявлением. В ответ на претензию ему было сообщено, что в мобильном приложении для него было сформировано дополнительное соглашение, которое необходимо было подписать для активации услуги «100 дней без % на покупки».