Пермский Роспотребнадзор оштрафовал крупный банк за обман клиента

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
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Updated Сегодня, 11:54
Пермский Роспотребнадзор оштрафовал АО «Альфа-Банк» за нарушение прав клиента финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Управление Роспотребнадзора поступило обращение гражданина о нарушении его прав как потребителя и введения в заблуждение АО «Альфа-Банк». Пермяк и АО «Альфа-Банк» заключили кредитный договор, по которому была предусмотрена выдача кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты.
АО «Альфа-Банк» предложил клиенту получить кредитную карту «Год без %». На предложенных банком условиях заемщик согласился на выпуск кредитной карты с услугой «Год без %». Согласно условиям использования указанной карты ему предоставляется право оплачивать крупные покупки в первые 30 дней пользования картой и не платить проценты 365 дней.
Вместе с тем, после выполнения предусмотренных услугой по кредитной карте «Год без %» условий, банком были начислены проценты из расчета 32,27% годовых.
Не согласный с таким развитие событий заемщик обратился в банк с письменным заявлением. В ответ на претензию ему было сообщено, что в мобильном приложении для него было сформировано дополнительное соглашение, которое необходимо было подписать для активации услуги «100 дней без % на покупки».
При этом ни согласие на обработку персональных данных, ни заявление заёмщика о предоставлении продукта «Кредитная карта», ни индивидуальные условия кредитования, ни памятка «100 дней без % на покупки» не содержали информации о необходимости подписания заемщиком каких либо иных дополнительных документов для активации услуги.
По мнению Роспотребнадзора АО «Альфа-Банк» ввело потребителя в заблуждение об основных потребительских свойств кредитования и условиях оказания услуг. Клиент банка получил неверную информацию по следующим условиям: размера процентной ставки по кредиту, предоставленному на проведение операций оплаты товаров услуг, срока ее применения, условий предоставления услуги «100 дней без % на покупки», условий применения беспроцентного периода.
За указанное правонарушение Альфа-Банк привлечен к административной ответственности. Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено постановление по делу и назначено административное наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.
Не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, банк обжаловал его в Арбитражном суде города Москвы. Однако, решением Арбитражного суда постановление Управления признано законным, а привлечение банка к ответственности — обоснованным. «Альфа Банк» принял решение об исполнении административного наказания, оплатив назначенный судом штраф.
В минувшем сентябре пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа-Банк» на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Специалисты нашли недостоверную рекламу финансового учреждения в эфире пермской радиостанции. В ней было словосочетание «лучший банк».
Пресс-служба УФАС России по Пермскому краю отмечает, что в рекламе не было критерия, по которому проводилось сравнение. Также отсутствовало подтверждение заявления, что банк является лучшим. В УФАС отмечают, что «Альфа-Банк» неоднократно совершал однородные нарушения закона о рекламе — это стало отягчающим обстоятельством при назначении наказания.