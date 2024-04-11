Пермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам

Пермячка вернула 290 тыс. рублей, которые ее заставили перевести обманом. Пресс-служба Пермского краевого суда уточняет, что женщине в марте 2023 года позвонил представитель компании, который предложил инвестировать деньги, чтобы получать процент от вложений. Представитель заявил, что у организации есть лицензия на финансовую деятельность в РФ.