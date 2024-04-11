Пермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам

Posted 11 апреля, 08:13
Published 11 апреля, 08:13
Modified 11 апреля, 08:43
Updated 11 апреля, 08:43
Пермячка вернула 290 тыс. рублей, которые ее заставили перевести обманом. Пресс-служба Пермского краевого суда уточняет, что женщине в марте 2023 года позвонил представитель компании, который предложил инвестировать деньги, чтобы получать процент от вложений. Представитель заявил, что у организации есть лицензия на финансовую деятельность в РФ.
Пермячка перевела деньги на счета неизвестных физлиц. После этого ей обещали предоставить доступ в личный кабинет, где она увидит свой баланс. Деньги были переведены также на счет ответчика.
Женщина просила взыскать с ответчика неосновательное обогащение, так как деньги были переведены из-за обмана и злоупотребления доверием со стороны неустановленных лиц. Реальные услуги пермячке не оказывали.
Мотовилихинский районный суд решил взыскать деньги с ответчика — переводы были подтверждены выписками из банка.