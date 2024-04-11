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Posted 11 апреля, 08:13

Published 11 апреля, 08:13

Modified 11 апреля, 08:43

Updated 11 апреля, 08:43

Пермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам

Пермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам

11 апреля 2024, 08:13
Фото: ideogram.ai
Потерпевшая хотела заработать на инвестициях.

Пермячка вернула 290 тыс. рублей, которые ее заставили перевести обманом. Пресс-служба Пермского краевого суда уточняет, что женщине в марте 2023 года позвонил представитель компании, который предложил инвестировать деньги, чтобы получать процент от вложений. Представитель заявил, что у организации есть лицензия на финансовую деятельность в РФ.

Пермячка перевела деньги на счета неизвестных физлиц. После этого ей обещали предоставить доступ в личный кабинет, где она увидит свой баланс. Деньги были переведены также на счет ответчика.

Женщина просила взыскать с ответчика неосновательное обогащение, так как деньги были переведены из-за обмана и злоупотребления доверием со стороны неустановленных лиц. Реальные услуги пермячке не оказывали.

Мотовилихинский районный суд решил взыскать деньги с ответчика — переводы были подтверждены выписками из банка.

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#Суд#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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