Пермяк за девять дней отдал мошенникам более 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Пермяк за девять дней отдал мошенникам 6 млн рублей, часть из которых была кредитными. Подробности истории сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В марте на мобильный 40-летнего пермяка поступил звонок. Голос на другом конце провода представился оператором сотовой связи и сообщил, что у абонента заканчивается договор по оказанию услуг. Для автоматической пролонгации необходимо назвать смс-код, поступивший на телефон. Мужчина выполнил все, что от него требовалось.
Спустя некоторое время еще один звонок потревожил пермяка. На этот раз звонивший представился сотрудником портала Госуслуг и, сообщив, что его аккаунт на сайте взломан, поинтересовался, а не общался ли он недавно с мошенниками, которые производили сомнительные операции? Убедив потерпевшего в том, что в предыдущий раз ему звонили аферисты, специалист пообещал помочь восстановить доступ в личный кабинет и сообщил, что в скором времени с ним свяжутся представители банка и примут меры по спасению его сбережений.
Так и произошло. Мужчина испугался за сохранность денег и доверился мнимому представителю Центробанка. Специалист проинструктировал пермяка по поводу дальнейших действий: необходимости оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Так мужчина и сделал. Подобный сценарий повторялся в течение девяти дней, пока потерпевший не лишился более 6 млн рублей.
Осознав, что стал жертвой аферистов, пермяк обратился за помощью в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время расследование продолжается.