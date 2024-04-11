Пермяк за девять дней отдал мошенникам более 6 миллионов рублей

Спустя некоторое время еще один звонок потревожил пермяка. На этот раз звонивший представился сотрудником портала Госуслуг и, сообщив, что его аккаунт на сайте взломан, поинтересовался, а не общался ли он недавно с мошенниками, которые производили сомнительные операции? Убедив потерпевшего в том, что в предыдущий раз ему звонили аферисты, специалист пообещал помочь восстановить доступ в личный кабинет и сообщил, что в скором времени с ним свяжутся представители банка и примут меры по спасению его сбережений.