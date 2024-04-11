Пермяки оставили соседей без отопления из-за страха испортить плитку

Posted 11 апреля, 09:27
Published 11 апреля, 09:27
Modified 11 апреля, 09:49
Updated 11 апреля, 09:49
Пермяки не хотели пускать коммунальщиков в квартиру из-за беспокойства за плитку. В ГУ ФССП России по Пермскому краю рассказали, что речь идет об одной из квартир в доме 75 по улице Ленина. Коммунальщики хотели починить аварийный участок трубопровода, который находится в квартире пермяков. Проблема в том, что аварийный участок закрывала керамическая плитка.
В итоге долгое время жильцы подъезда жили без отопления. Управляющая компания пошла в суд, который встал на сторону УК. Пермяков обязали дать доступ в квартиру для устранения аварии. Кроме того, собственники должны были за свой счет демонтировать плитку, которая ограничивает доступ к трубопроводу. В итоге собственники квартиры пустили коммунальщиков.