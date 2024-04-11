Под Куедой не могут начать ремонтировать аварийный мост

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Прокуратура Куединского района проверила обращения жителей села Верхняя Сава о не нормативном состоянии мостового сооружения через реку Савинка и бездействии органа местного самоуправления в решении существующей проблемы. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Проведенное обследование показало, что указанный объект, расположенный на автомобильной дороге «Степановка - В. Сава», имеет значительные повреждения. Для приведения его в нормативное состояние требуется капитальный ремонт с полным прекращением движения.
Оказалось, что администрация заключила с подрядной организацией соответствующий контракт, однако, договором сроки проведения работ не определены, меры для организации движения по объезду аварийного объекта не приняты.
При этом, муниципалитетом издан нормативный акт о введении ограничения проезда транспортных средств по мостовому сооружению.
По итогам проверки прокурором главе Куединского муниципального округа внесено представление, на муниципальный правовой акт принесен протест. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался мостом в селе Верхняя Сава. Он поручил провести проверку о нарушении прав жителей. О проблеме стало известно из сообщений в СМИ и соцсетях. Мост через реку Савинку закрыли для проезда — он был в аварийном состоянии.
При этом жители все равно продолжают им пользоваться, чтобы посещать школу, детский сад, больницу и другие социальные учреждения. Ремонт объекта не организуют.
О проблеме еще в январе 2024 года сообщал «Народный фронт». В организации отмечали, что мост разделяет село на две части, но он разваливается на глазах. Еще в 2023 году был установлен знак: «Движение пешеходов запрещено». Местным жителям предложили идти в обход около 5 км, но такое расстояние не все могут преодолевать, поэтому люди продолжили пользоваться небезопасным мостом. Мероприятия по ремонту моста запланированы только в 2025 году.