Под Куедой не могут начать ремонтировать аварийный мост

О проблеме еще в январе 2024 года сообщал «Народный фронт». В организации отмечали, что мост разделяет село на две части, но он разваливается на глазах. Еще в 2023 году был установлен знак: «Движение пешеходов запрещено». Местным жителям предложили идти в обход около 5 км, но такое расстояние не все могут преодолевать, поэтому люди продолжили пользоваться небезопасным мостом. Мероприятия по ремонту моста запланированы только в 2025 году.