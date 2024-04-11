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Похитил телефон за 90 тысяч. Пермяк отправился в колонию за грабёж

Похитил телефон за 90 тысяч. Пермяк отправился в колонию за грабёж

11 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI
Ранее неоднократно судимый молодой человек продал добычу за 30 тысяч рублей.

Свердловский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 20-летнему пермяку. Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте прошлого года осужденный увидел объявление о продаже сотового телефона. Молодой человек связался с продавцом, сообщил ему о желании приобрести гаджет и договорился о встрече в одном из магазинов. Поздним вечером, находясь в торговой точке, потерпевший передал фигуранту телефон. Злоумышленник, осмотрев мобильный, сообщил о намерении приобрести его и предложил пройти в автомобиль для передачи денег. Воспользовавшись моментом, когда мужчина сел в салон, злоумышленник сбежал с телефоном в руках. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 90 тыс. рублей.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки вышли на след преступника. На тот момент молодой человек продал гаджет за 30 тыс. рублей, а деньги потратил.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». По совокупности преступлений путем частичного сложения с ранее вынесенным наказанием суд окончательно назначил молодому человеку 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал#Грабеж#Грабитель
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