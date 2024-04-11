Похитил телефон за 90 тысяч. Пермяк отправился в колонию за грабёж

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Свердловский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 20-летнему пермяку. Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В марте прошлого года осужденный увидел объявление о продаже сотового телефона. Молодой человек связался с продавцом, сообщил ему о желании приобрести гаджет и договорился о встрече в одном из магазинов. Поздним вечером, находясь в торговой точке, потерпевший передал фигуранту телефон. Злоумышленник, осмотрев мобильный, сообщил о намерении приобрести его и предложил пройти в автомобиль для передачи денег. Воспользовавшись моментом, когда мужчина сел в салон, злоумышленник сбежал с телефоном в руках. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 90 тыс. рублей.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки вышли на след преступника. На тот момент молодой человек продал гаджет за 30 тыс. рублей, а деньги потратил.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». По совокупности преступлений путем частичного сложения с ранее вынесенным наказанием суд окончательно назначил молодому человеку 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.