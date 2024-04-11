Похитил телефон за 90 тысяч. Пермяк отправился в колонию за грабёж

В марте прошлого года осужденный увидел объявление о продаже сотового телефона. Молодой человек связался с продавцом, сообщил ему о желании приобрести гаджет и договорился о встрече в одном из магазинов. Поздним вечером, находясь в торговой точке, потерпевший передал фигуранту телефон. Злоумышленник, осмотрев мобильный, сообщил о намерении приобрести его и предложил пройти в автомобиль для передачи денег. Воспользовавшись моментом, когда мужчина сел в салон, злоумышленник сбежал с телефоном в руках. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 90 тыс. рублей.