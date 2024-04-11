Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что во время двух отмен не произошло никаких необратимых процессов, которые бы требовали снятия ракеты-носителя со стартового комплекса. Борисов уточнял, что отмена пусков по техническим причинам — это рядовое явление.