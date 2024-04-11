Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С космодрома Восточный запустили тяжелую ракету «Ангара-А5» — это удалось сделать только с третьей попытки. Предыдущие две попытки отменили за несколько минут до старта.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что во время двух отмен не произошло никаких необратимых процессов, которые бы требовали снятия ракеты-носителя со стартового комплекса. Борисов уточнял, что отмена пусков по техническим причинам — это рядовое явление.
«Ангара-А5» — первая разработанная в РФ после распада СССР. Пермское предприятие «Протон-ПМ» повлияло на успешный пуск ракеты. Специалисты компании разрабатывали агрегаты для двигателя первой ступени РД-191. Агрегат — это совокупность механизмов.