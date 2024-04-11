properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки

Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки

11 апреля 2024, 09:21
Фото: Космический центр «Восточный»
Пуск ракеты отменяли дважды по техническим причинам.

С космодрома Восточный запустили тяжелую ракету «Ангара-А5» — это удалось сделать только с третьей попытки. Предыдущие две попытки отменили за несколько минут до старта.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что во время двух отмен не произошло никаких необратимых процессов, которые бы требовали снятия ракеты-носителя со стартового комплекса. Борисов уточнял, что отмена пусков по техническим причинам — это рядовое явление.

«Ангара-А5» — первая разработанная в РФ после распада СССР. Пермское предприятие «Протон-ПМ» повлияло на успешный пуск ракеты. Специалисты компании разрабатывали агрегаты для двигателя первой ступени РД-191. Агрегат — это совокупность механизмов.

Видео: Роскосмос
#Видео#Общество#Космос#Роскосмос#Ракета#Ракеты
Подпишитесь
Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Сегодня, 11:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
Сегодня, 10:30
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Сегодня, 11:04
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»
Сегодня, 08:40
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества
Сегодня, 11:04
"