Реконструкция бывшего здания ВКИУ в отель обойдется в 2 миллиарда рублей

Ранее сообщалось, что в 2003 году было расформировано бывшее военное командно-инженерное училище было расформировано. В годы ВОВ в нем учились механики и летчики. С недавних пор бывшее образовательное учреждение было решено переделать под четырехзвездочную гостиницу. На 2-5 этажах в нем будут размещены 198 номеров, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы, административные и служебные помещения. Рядом с отелем будет открыта наземная парковка.