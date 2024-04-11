Реконструкция бывшего здания ВКИУ в отель обойдется в 2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Региональные власти объявили о начале торгов по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель на ул. Окулова, 4. Начальная цена контракта составила 2 млрд 93 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Условия проведения аукциона предусматривают возможную корректировку проектной и рабочей документации
Заказчиком проекта выступил ООО «Специализированный застройщик „Окулова 4“». По данным портала Rusprofile, учредителями организации являются АО «ФРПК» и АО «Корпорация Туризм.РФ». Возглавляет компанию Иван Малахов. Прошлый год ООО «Окулова, 4» завершила падением прибыли на 26 млн рублей. По состоянию на конец 2023 года организация платежеспособна и может выполнять обязательства перед контрагентами.
Заявки на участие в торгах можно подать до 26 апреля. Итоги аукциона конкурсная комиссия подведет 3 мая. Срок на выполнение работ — 27 месяцев с даты подписания договора.
Ранее сообщалось, что в 2003 году было расформировано бывшее военное командно-инженерное училище было расформировано. В годы ВОВ в нем учились механики и летчики. С недавних пор бывшее образовательное учреждение было решено переделать под четырехзвездочную гостиницу. На 2-5 этажах в нем будут размещены 198 номеров, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы, административные и служебные помещения. Рядом с отелем будет открыта наземная парковка.