РЭО выступил с инициативой направить курортный сбор на расходы регоператоров на ООПТ

Он также пообещал, что источником финансирования работ на ООПТ не станет тариф для граждан, так как это будет являться перекладыванием ущерба от туристического потока на население тех регионов, где функционируют ООПТ. В РЭО отмечают, что такое распределение средств несправедливо, и рекомендуют предусмотреть погашение соответствующих расходов из средств курортного сбора. «Такого рода прецеденты есть, мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — закончил свое выступление Буцаев.