РЭО выступил с инициативой направить курортный сбор на расходы регоператоров на ООПТ

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
С соответствующим заявлением на пленарном заседании «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» Экологического форума в Республике Башкортостан 11 апреля выступил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Об этом пишет newstracker.ru.
Он также пообещал, что источником финансирования работ на ООПТ не станет тариф для граждан, так как это будет являться перекладыванием ущерба от туристического потока на население тех регионов, где функционируют ООПТ. В РЭО отмечают, что такое распределение средств несправедливо, и рекомендуют предусмотреть погашение соответствующих расходов из средств курортного сбора. «Такого рода прецеденты есть, мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — закончил свое выступление Буцаев.
Он также считает необходимым рассмотреть возможности воплощения инфраструктурных проектов с увеличенной мощностью по переработке ТКО, возникающих от туристов, предлагая направлять на эти нужды средства от курортного сбора.
ППК «Российский экологический оператор» существует с 14 января 2019 года согласно указу главы государства. Приоритет работы РЭО — формирование комплексной системы обращения с отходами на уровне регионов. В национальном проекте «Экология» прописано, что такие меры помогут снизить масштабы захоронения ТКО и, таким образом, минимизировать экологическую нагрузку на россиян. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема отходов и сокращения вдвое вывозимого на свалки мусора. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.