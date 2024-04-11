Школу за 1,3 миллиарда рублей в Перми построит компания «Кинетика». Чем она известна?

Победителем стало ООО «Кинетика» (прошлое название — «ЖБК-Строй»). Сейчас компания подписывает контракт. По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в 2011 году в Перми. У компании уже есть контракт на 1,9 млрд рублей на реконструкцию стадиона «Юность». Также «Кинетика» завершает строительство новой инфекционной больницы за 4,6 млрд рублей, реконструирует здание для школы на Уральской, 110.