Школу за 1,3 миллиарда рублей в Перми построит компания «Кинетика». Чем она известна?

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Пермские власти нашли компанию, которая построит новую школу в Индустриальном районе. Школа на 1 050 мест появится на улице Архитектора Свиязева. На аукцион было подано две заявки, обе компании хотели выполнить работы за начальную (максимальную) стоимость контракта — 1,3 млрд рублей.
Победителем стало ООО «Кинетика» (прошлое название — «ЖБК-Строй»). Сейчас компания подписывает контракт. По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в 2011 году в Перми. У компании уже есть контракт на 1,9 млрд рублей на реконструкцию стадиона «Юность». Также «Кинетика» завершает строительство новой инфекционной больницы за 4,6 млрд рублей, реконструирует здание для школы на Уральской, 110.
В техническом задании сказано, что в новой школе должно быть 42 класса для учащихся с 5 по 11 класс. Строительство школы должно начаться 9 апреля 2025 года, завершиться — не позднее 31 декабря 2026 года. Перед строительством компания должна разработать проект здания.