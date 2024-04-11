Синоптики предупреждают пермяков о грозе и сильном ветре в Пермском крае

Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в регионе 12 апреля. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что ночью ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, скорость порывов ветра будет достигать от 15 до 18 м/с. Ночью +2…+7°.