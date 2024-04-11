properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Синоптики предупреждают пермяков о грозе и сильном ветре в Пермском крае

Синоптики предупреждают пермяков о грозе и сильном ветре в Пермском крае

11 апреля 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Сильные порывы ветра будут ночью и днем.

Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в регионе 12 апреля. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что ночью ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, скорость порывов ветра будет достигать от 15 до 18 м/с. Ночью +2…+7°.

Днем продолжится небольшой дождь, скорость порывов ветров снизится до 9-14 м/с. Днем температура поднимется до +9…+14°.

Ранее синоптики отмечали, что в выходные прогнозируется похолодание, ночью температура опустится до -10°, днем +1…+6°.

Читайте также:
Потепление до +13° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю
#Пермь#Погода
Подпишитесь
Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Сегодня, 11:27
Участок улицы в центре Перми перекроют на четыре недели. Когда и где
Сегодня, 10:30
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Сегодня, 11:04
Журналистка Properm.ru Ольга Седурина победила в номинации «На весах правосудия»
Сегодня, 08:40
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества
Сегодня, 11:04
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
Сегодня, 09:21
"