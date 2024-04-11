Синоптики предупреждают пермяков о грозе и сильном ветре в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в регионе 12 апреля. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что ночью ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, скорость порывов ветра будет достигать от 15 до 18 м/с. Ночью +2…+7°.
Днем продолжится небольшой дождь, скорость порывов ветров снизится до 9-14 м/с. Днем температура поднимется до +9…+14°.
Ранее синоптики отмечали, что в выходные прогнозируется похолодание, ночью температура опустится до -10°, днем +1…+6°.