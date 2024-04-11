Следователи Березников проверяют факт расстрела капитаном полиции своих друзей

Напомним, что по информации Properm.ru, сотрудника полиции зовут Олег Яцышин. После работы он договорился встретиться со своими друзьями — Виктором и пенсионером МВД Константином. Силовик забыл сдать табельное оружие и пришел с ним к своим друзьям. В одного из своих приятелей он выстрелил в живот, в другого — в спину.