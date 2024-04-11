Следователи Березников проверяют факт расстрела капитаном полиции своих друзей

Posted 11 апреля, 09:20
Published 11 апреля, 09:20
Modified 11 апреля, 09:22
Updated 11 апреля, 09:22
Следственное управление СК по городу Березники проверяет факт расстрела капитаном полиции двух своих друзей из травматического оружия. Об этом сообщило СУ СК по Пермскому краю в телеграм-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел ночью 2 апреля на фоне распития алкоголя и неприязненных отношений трех мужчин между друг другом. В результате, 29-летний молодой человек выстрелил в своих знакомых. Приятели получили различные травмы. После этого пострадавшие обратились в больницу, где им было назначено амбулаторное лечение.
Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, что по информации Properm.ru, сотрудника полиции зовут Олег Яцышин. После работы он договорился встретиться со своими друзьями — Виктором и пенсионером МВД Константином. Силовик забыл сдать табельное оружие и пришел с ним к своим друзьям. В одного из своих приятелей он выстрелил в живот, в другого — в спину.
На время следствия Яцышин был отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае, если его признают виновным, то мужчина будет уволен со службы.